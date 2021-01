Rondônia registra outras 8 mortes pela Covid-19 e chega a 1.840

3 em Porto Velho – duas mulheres, de 43 e 78 anos, e um homem de 79 anos;

2 em Buritis – duas mulheres, de 64 e 65 anos;

1 em Ariquemes – um homem de 86 anos;

1 em Cacoal – um homem de 82 anos.

Do total de infectados, 12.508 ainda são considerados casos ativos. Nesta segunda há 342 pacientes internados em hospitais do estado. E ainda 267 exames aguardando resultado no Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen).