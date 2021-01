Santos x Botafogo: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Já o Botafogo vem de três derrotas consecutivas e se agarra ao último fio de esperança para buscar a permanência na Série A do Brasileirão. Com 98% de risco de queda, o time de Eduardo Barroca precisa de uma reação milagrosa para alcançar sete vitórias em nove jogos.

Transmissão: Globo, para os estados de RJ, SP (Baixada Santista), DF, AP, RR, AC, RO, AM, PA, PI, CE, RN, PB, AL, SE, TO, GO, ES, MG (Juiz de Fora) e PR, com narração de Gustavo Villani e comentários de Roger Flores e Júnior. Premiere, para todo o Brasil, com narração de Odinei Ribeiro e comentários de Maurício Noriega e Ricardinho.

Santos – Técnico: Cuca

O Santos certamente terá mudanças no time titular, principalmente no gol. Sem os dois principais goleiros, Vladimir deve voltar a ser titular depois de cinco meses. A zaga e o meio também serão modificados, já que Luan Peres e Alison, titulares absolutos, também estão fora. Por causa do desgaste, Cuca pode preservar mais jogadores visando a final da Libertadores.

Quem está fora: João Paulo e Alison (suspensos), Luan Peres (torção no tornozelo), John e Wagner Leonardo (Covid-19), Carlos Sánchez e Raniel (departamento médico).

Pendurados: Madson, Luan Peres, Alex, Marcos Leonardo e Lucas Lourenço.

Botafogo – Técnico: Eduardo Barroca

O Botafogo deve ter quatro novidades contra o Santos. Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi voltam de suspensão e é provável que sejam titulares neste domingo. Além deles, Bruno Nazário retorna ao meio de campo com a missão de armar as jogadas ofensivas. Kelvin segue no ataque.

Quem está fora: Angulo (lesão na coxa), Gatito (edema ósseo no joelho), Guilherme Santos (lesão na coxa), Lucas Barros (cirurgia no joelho).

Pendurados: Diego Cavalieri, Kanu, Rhuan e Pedro Raul.

