São Paulo disponibiliza o Morumbi para vacinação contra a Covid-19

Horas depois do novo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, anunciar nesta sexta-feira (8/1) que deixará a Neo Química Arena à disposição das autoridades de saúde de São Paulo para contribuir na campanha de vacinação contra o novo coronavírus da cidade, o São Paulo enviou uma carta assinada pelo presidente Julio Casares ao Governador do Estado de São Paulo, João Doria, disponibilizando as estruturas do clube, inclusive o Estádio do Morumbi para o mesmo fim.

O São Paulo repete a atitude tomada em março do ano passado, quando colocou à disposição das autoridades toda a infraestrutura são-paulina, oferecendo seus espaços para o que fosse necessário no combate à pandemia do novo coronavírus.

