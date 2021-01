Saúde anuncia que distribuirá Coronavac de graça a todos os estados

O acordo foi costurado nessa sexta-feira (8/1), em reunião com representantes da pasta federal e a entidade. No encontro, ficou decidido que todas as vacinas produzidas pelo laboratório paulista serão incorporadas ao plano de vacinação. Ou seja, brasileiros de todo o país receberão a vacina simultaneamente, seguindo as diretrizes pensadas pelo Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais de saúde.

Na quinta-feira (7/1), governo federal e Butantan já haviam assinado contrato para a aquisição de 46 milhões de doses da vacina fabricada pelo instituto.

Em nota, o Ministério da Saúde destacou que outros imunizantes adquiridos ou em negociação pela pasta serão distribuídos à população brasileira, desde que aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).