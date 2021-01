Seis funções mais aguardadas do Instagram para 2021

Na lista a seguir, confira quais são as mudanças do Instagram mais aguardadas para este ano

O Instagram recebeu diversas novidades ao longo de 2020, mas a expectativa é que o aplicativo passe por mais algumas mudanças em 2021. Entre as funções mais esperadas pelos usuários está a possibilidade de fazer buscas por meio de palavras-chave, que foi anunciada pela própria rede social em novembro deste ano.

Além disso, os internautas também aguardam a chegada do calendário de planejamento de conteúdo e a possibilidade de realizar pagamentos diretamente no Instagram Shop, já disponível em alguns países.

Na lista a seguir, confira quais são as mudanças do Instagram mais aguardadas para este ano. É importante lembrar que as novidades ainda se tratam de rumores e não têm datas de lançamento previstas.

1. Pesquisa por meio de palavras-chave

Pesquisar conteúdos específicos no Instagram deve ficar mais fácil em 2021. No último mês de novembro, a rede social anunciou que a aba Explorar vai permitir fazer buscas por meio de palavras-chave. Até agora, os meios disponíveis para pesquisas são hashtags, localização ou nome do perfil do usuário.

Além disso, o resultado apresentado pelo app tem a ver com o entendimento de quais conteúdos são relevantes para aquela conta. A novidade vai permitir que o usuário tenha acesso a uma barra de pesquisas onde poderá encontrar posts mais variados e sem marcações. Por enquanto, o recurso está em teste apenas em inglês, mas deve chegar para os brasileiros no decorrer de 2021.

2. Pagamento direto no Instagram Shop

O Instagram vem investindo no Shop, recurso que permite fazer compras na rede social. Os usuários já podem encontrar produtos a partir dos vídeos do IGTV e das publicações marcadas no feed e nos Stories. No entanto, a expectativa é que a próxima atualização permita realizar o pagamento diretamente no app. A ferramenta já está disponível em alguns países, mas deve chegar ao Brasil em breve. Atualmente ao fazer uma compra, o consumidor é direcionado para o carrinho de compras do e-commerce e finaliza o pedido no site da marca.

3. Calendário de planejamento de conteúdo

Outra atualização esperada, principalmente pelos criadores de conteúdo, é o recurso de calendário de planejamento de conteúdo. A função, que está em fase de testes, deve ser disponibilizada no painel do Estúdio de Criação do Facebook. É possível ter uma visão geral do calendário com todas as postagens no Instagram, tanto as já publicadas, quanto as agendadas. Além diso, o usuário poderá contar com ícones para atualizações das imagens, carrosséis e outras novidades que vão facilitar a organização e programação dos posts na rede social.

4. Timer que indica a duração dos Stories de um perfil

O Instagram está testando formas de adicionar timers aos Stories com o objetivo de aumentar o engajamento. A ideia é colocar abaixo dos balões dos Stories quanto tempo falta para aquele conteúdo ser apagado. Esta seria uma possibilidade para que os usuários consumissem ainda mais a rede social. No entanto, ainda não se sabe exatamente como os cronômetros funcionarão e quais serão as estratégias utilizadas pelas equipes de marketing do aplicativo.

5. Compartilhamento de tuítes nos Stories

O Twitter anunciou recentemente uma integração que vai permitir compartilhar tuítes no Instagram. Trata-se de uma atualização bem significativa para ambas as redes. Embora a ideia seja que as plataformas mantenham os usuários em seus próprios aplicativos, estão sendo verificadas opções permitam o compartilhamento direto de postagens do Instagram com o Twitter de forma totalmente integrada. O recurso pode chegar para todos em breve.

6. Habilitar recomendação de Reels no Facebook

O Instagram também está testando a opção de compartilhar os vídeos do Reels no feed de notícias e nas listas de exibição do Facebook. O recurso pode ser uma forma de aumentar a concorrência com o TikTok, permitindo que os usuários tenham seus vídeos produzidos no Reels também visualizados no Facebook. De acordo com os testes, a ideia é que tais vídeos apareçam nas recomendações tanto do Instagram quanto do Facebook, aumentando significativamente o alcance do público.

