Sem conseguir comprar cilindros de oxigênio, HCR para de receber novos pacientes em RO

O Hospital Cândido Rondon (HCR) em Ji-Paraná (RO), informou nesta sexta-feira (15) que não consegue comprar cilindros de oxigênio e que por isso não receberá novos pacientes na unidade de saúde. O hospital diz que atingiu a capacidade máxima de lotação em todos os leitos destinados a pacientes com Covid-19.

Estamos tentando ampliação de novos leitos, porém não estamos conseguindo comprar cilindros de oxigênio dos fornecedores que estão informando que não tem para pronta entrega e sem previsão de entrega por parte dos mesmos”, informou a administração do hospital em nota.

A administração do HCR reiterou que não falta oxigênio para os pacientes já internados e há o “suficiente para cuidar daqueles que já estão na unidade”, porém não existe a possibilidade atual de abertura de novos leitos.

Comunicado do Hospital Cândido Rondon em Ji-Paraná — Foto: Reprodução/Facebook

Ji-Paraná tem 5.363 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia no estado, e chegou aos 128 mortos pela doença. Nas últimas 24 horas 108 novos casos de coronavírus foram registrados na cidade, segundo boletim de saúde da Sesau e Agevisa.

O G1 entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) e, até a última atualização desta reportagem, não obteve resposta referente a possibilidade de abertura de novos leitos no HCR.

Por que pacientes com Covid precisam de oxigênio?

O coronavírus Sars-CoV-2, que causa a Covid-19, causa uma inflamação no pulmão. Isso faz com que ele não consiga mais transferir de forma eficaz o oxigênio que a pessoa respira para dentro do sangue e das células.