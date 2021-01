Sem sofrer gols na final, Weverton é primeiro acreano a ser campeão da Libertadores

O arqueiro já conquistou as Olimpíadas do Rio de Janeiro com a Seleção

Na tarde deste sábado (30) o goleiro acreano Weverton Pereira conquistou mais um feito histórico ao se tornar campeão da Libertadores da América 2020 com a equipe do Palmeiras, de São Paulo, em jogo disputado contra o Santos, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com o título, o goleiro se tornou o primeiro acreano a conquistar a competição mais importante do continente. O arqueiro já conquistou as Olimpíadas do Rio de Janeiro com a Seleção Brasileira, em 2016.

O jogo final da competição foi truncado, e o goleiro acreano não precisou fazer grandes defesas. Já nos acréscimos do 2° tempo, o Palmeiras fez o gol do título com o jovem Breno Lopes, após cruzamento de Rony. Sem reação da equipe do Santos, o jogo acabou e o Palmeiras se tornou bi-campeão do torneio. O primeiro triunfo ocorreu em 1999.

Em 8 das 12 partidas no torneio desde a fase de grupos, a equipe alviverde não sofreu gol. No total, levou seis, média de 0,5 por partida.

