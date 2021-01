Sena Madureira é o 4º município do Acre a registrar mais de 3 mil casos de Covid-19

O município de Sena Madureira, no interior do Acre, alcançou, nesta semana, os 3 mil casos de Covid-19. Apenas três cidades haviam chegado a essa marca: Rio Branco – epicentro da pandemia no estado -, Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

O total de infectados em Sena Madureira é de 3.041. Dezessete já perderam a vida para o coronavírus. A proporção de óbitos por casos confirmados é de 0,6%, uma das menores do Acre, atrás apenas de Jordão e Tarauacá, ambas com 0,4%, e Porto Walter, com 0,5%.

O índice de mortalidade também é um dos mais baixos no estado, com 36,6 mortes para cada 100 mil habitantes, número superior apenas a Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.

No entanto, no ranque de incidência, que é a proporção de casos confirmados para cada 100 mil moradores, a cidade do Vale do Iaco ocupa a quinta posição, com 6.538,2 infectados.

Cento e cinquenta sena-madureirenses permanecem doentes, ou seja, com o vírus ativo no organismo.

