SENAI/AC abre vagas em curso gratuito de Mecânico de Refrigeração exclusivo para mulheres

A Escola SENAI está com inscrições abertas para dois importantes cursos para quem quer começar o ano se qualificando para as seguintes áreas de trabalho: Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (em parceria com a Energisa, com 80 vagas e desconto de 50% na mensalidade) e uma turma exclusiva para mulheres de Mecânico de Refrigeração e Climatização (gratuito).

O curso de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, com carga horária de 260 horas e 60 vagas disponíveis, tem como pré-requisitos ter concluído ou estar cursando o ensino médio, idade mínima de 18 anos e ter experiência comprovada na área de eletricidade e energia.

Já a qualificação de Mecânico de Refrigeração e Climatização, com turma exclusiva para mulheres, tem 20 vagas disponíveis e é gratuita. A candidata precisa ter pelo menos 18 anos e formação completa do ensino médio.

INSCRIÇÕES – Para o curso de Eletricista, as inscrições são realizadas pelo site www.senaiac.org.br e, para o de Ar Condicionado, presencialmente na Escola SENAI (Rua Epaminondas Jácome, 1.260 – Cadeia Velha). Contato (68) 3901-4520 ou 4521.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários