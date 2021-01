‘Seremos a geração que vai mudar a história dessa cidade’, diz David durante posse

O prefeito eleito de Manaus, David Almeida, tomou posse do cargo em cerimônia realizada na Plenária Adriano Jorge, na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Almeida foi nomeado prefeito pelo presidente da CMM, Joelson Silva (Patriota). Antes do cargo de prefeito, David foi Deputado por três mandatos, além de governador interino após a cassação de José Melo, em 2016. David também concorreu ao cargo de vereador, onde não teve êxito.

“A população cansou de caciques e nós seremos a geração que vai mudar a história dessa cidade”. Assim, ao longo de sua fala após ser empossado, David Almeida tentou prever como serão os próximos 4 anos de seu mandato.

Em seu discurso de abertura, David Almeida agradeceu a sua filha, Fernanda Ariel, a esposa de Marcos Rotta (vice-prefeito), Tecla Caddah, assim como as autoridades presentes na solenidade, de forma presencial ou virtual, incluindo também os vereadores em seu discurso de agradecimento.

David Almeida também emocionou os presentes ao relembrar e agradecer ao seu pai, falecido no início do século, além de homenagear sua esposa (falecida em decorrência de um câncer) e sua mãe, que faleceu de Covid-19 às vésperas da eleição. Para homenagear os que partiram por conta da pandemia no último ano, Almeida solicitou um minuto de aplauso dos presentes.

Lutas da gestão

De acordo com o prefeito, com orçamento reduzido, a gestão terá que ser exemplar, lutando contra os problemas para ser efetiva. “Teremos um orçamento R$600 milhões menor e seremos implacáveis com gastos supérfluos e desperdícios, faremos mais com menos, lutando contra a ineficiência dos serviços públicos, como saúde, educação, transporte público, infraestrutura e outros”, afirmou.

Para ele, a luta pela dignidade da população será o principal foco de sua gestão. “Focaremos na privatização, eficiência e metas, pois na iniciativa privada a terceirização funciona e no serviço público não. Não posso gastar o dinheiro público com coisas supérfluas enquanto a população segue sem emprego e com péssimas condições e estrutura para viver”, argumentou ele.

O prefeito eleito também anunciou uma luta contra as drogas que, segundo ele, é um dos maiores problemas da capital. “Por conta da falta de políticas públicas, nossa juventude é levada para o caminho do mal, iremos resgatar os espaços públicos da capital para extirpar o câncer que são as drogas, pois se a sociedade não acabar com a droga, a droga acaba com a sociedade”, explicou Almeida.

Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/politica/seremos-a-geracao-que-vai-mudar-a-historia-dessa-cidade-diz-david-durante-posse/

