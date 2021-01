Simone Santiago toma posse na DPE e promete sede da Defensoria nos municípios

A defensora pública geral Simone Jaques de Azambuja Santiago foi conduzida ao cargo de defensora-chefe da Defensoria Pública Estadual (DPE) para o biênio 2021-2022, na manhã desta quinta-feira (28),

no auditório do Centro Universitário Uninorte.

O evento foi prestigiado pelo governador em exercício do Estado do Acre, Major Rocha (PSL), desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, Waldirene Oliveira da Cruz e demais autoridades do Estado e do município.

A subdefensora, Roberta Carminha, disse em seu pronunciamento que durante os quatro anos à frente do cargo, realizou muitos avanços na entidade, como por exemplo, estreitar a relação com a população que mais precisa do serviço. “Fizemos investimentos nos diversos setores. Realizamos mais de 297 mil atendimentos neste período”, relatou.

A desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, Waldirene Oliveira da Cruz, disse que é uma honra participar do ato de posse da nova defensora pública geral, Simone Jaques. “Desejo sucesso e conte com o apoio do judiciário acreano”, declarou.

A nova defensora empossada, Simone Jaques, disse que vai realizar um trabalho em prol da população. Para ela, esse momento será de esperança em dias melhores. “Vamos completar 20 anos na vida pública, de grandes feitos e ainda vamos realizar grandes trabalhos para a sociedade. Além disso, vamos construir sedes da defensoria no interior do Acre”, ressaltou.

O governador Gladson Cameli gravou um vídeo parabenizando Santiago pela posse no cargo. “Eu acredito na sua capacidade para atender aos que mais precisam em busca da defensoria”, disse.

