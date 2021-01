Sine oferta 46 vagas de emprego para Rio Branco nesta quinta; veja lista

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) disponibiliza 46 vagas para Rio Branco nesta quinta-feira (7).

Os interessados devem entrar no portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, pelo link https://empregabrasil.mte.gov.br/ e clicar em cadastrar. Basta criar uma conta e a partir daí terá acessar todos os serviços digitais do governo, inclusive o Sine.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas para o dia, podendo não estar mais disponíveis para o dia seguinte. O Sine se responsabiliza por encaminhar cinco pessoas, no perfil solicitado pelo empregador, para que ele possa escolher qual vai preencher a vaga. O cidadão pode verificar se a vaga ainda está disponível através do telefone 0800 647 8182 ou 3224 5094.

