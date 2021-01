Sophie Charlotte anuncia a morte do pai: “Amei loucamente todos os dias da minha vida”

Sophie Charlotte anunciou em seu Instagram na manhã desta quarta-feira (20) a morte do pai, Mário Silva. A atriz publicou uma foto do dia de seu casamento com Daniel de Oliveira em dezembro de 2015, com quem tem um filho, Otto, de 4 anos, em que aparece de braços dados com o cabeleireiro profissional — ele, aliás, foi responsável pelo penteado e pela maquiagem de Sophie na cerimônia.

“É com imenso pesar, o coração dilacerado, que comunico o falecimento do meu papai, Mário Silva. Um grande homem, que amei loucamente todos os dias da minha vida. A quem devo tudo e agradeçohomem, que amei loucamente todos os dias da minha vida demais por tanto! Meu papai… ‘O Sol da Praia’, como dizia minha vovó, que iluminou a todos nós”, declarou Sophie.

A atriz não revelou o motivo do falecimeto e recebeu o apoio de diversos famosos. “Nossa Sophie, sem ar aqui, receba meu mais profundo e vigoroso afeto. Muito amor a você e à sua família”, disse Camila Pitanga. “Sinto muito, muito mesmo! Que Deus conforte seu coração e de toda sua família! Vou rezar por vocês”, escreveu Mariana Rios. “Sophie, que tristeza. Que papai do céu conforte os corações de toda a família”, postou Rodrigo Lombardi. “Meus sentimentos”, comentou Fernanda Paes Leme.

Procurada por Quem na manhã desta quarta-feira (20), a assessoria de imprensa da atriz ainda não respondeu a causa da morte de Mário Silva.

