Supermamãe: gata adota quatro filhotes de esquilos abandonados; Veja o vídeo

A gata Pusha é uma supermãe que cuida muito bem dos filhotes dela. Mas, mais que isso, ela fez algo incrível, adotou 4 filhotes de esquilos que haviam sido abandonados em um parque, amamentou todos e os trata como filhos também. O vídeo que conta a história dela viralizou na internet.

A história se passou em um parque de Bakhchysarai, na Crimeira. A cuidadora do lugar, encontrou quatro pequenos esquilinhos abandonados. Para salvá-los, ela os levou até Pusha, uma gata que tinha acabado de dar à luz.

Para a surpresa de todos, a gata adotou os filhotes da outra espécie e amamentou todos eles. De acordo com vídeo que circula na internet contando a história, no início foi difícil, porque eles tinham medo da gata, mas depois de algum tempo, eles começaram a confiar nela e a aceitaram muito bem.

“Eles vivem em harmonia com o resto dos gatinhos, dormem juntos e seguem uns aos outros, escalam e até brigam pelo leite”, afirma a cuidadora do parque.

O vídeo viralizou rapidamente na internet e muitas pessoas se questionaram como isso é possível.

A explicação científica vem no próprio vídeo: “as gatas podem criar qualquer espécie, desde que o cheiro seja familiar. Provavelmente, a cuidadora do parque misturou os filhotes de esquilos com os felinos para fazer com que Pusha os aceitasse”.

