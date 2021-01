Taxa de ocupação de leitos de UTI do Into para paciente com covid-19 passa dos 80%

A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC ) para pacientes com quadro grave de covid-19 superou os 80% nesta segunda-feira (11), de acordo com o boletim de Assistência à Saúde do governo do estado.

Das 40 vagas disponíveis na unidade, apenas sete estão vagas. Há outros oito leitos em aberto no Pronto-Socorro de Rio Branco e cinco no Hospital Santa Juliana. Em Cruzeiro do Sul, das 10 UTIs existentes no Hospital Regional do Juruá, apenas duas estão ocupadas.

O total de internados em terapia intensiva pela rede pública é de 37. Outros dez ocupam leitos de UTI em hospitais particulares.

