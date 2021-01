Taxa de ocupação de leitos infantis para covid-19 em Rio Branco dispara para 450%

A taxa de ocupação de leitos infantis para pacientes com covid-19 em Rio Branco é de 450%, segundo boletim de Assistência à Saúde emitido pelo governo no domingo (3). No total, nove crianças se encontram internadas com a doença quando a quantidade de vagas para esse público na capital é de apenas duas.

Entre os doentes, quatro se encontram no Pronto-Socorro de Rio Branco. O boletim não informa onde as outras cinco estão internadas.

Há dois leitos pediátricos no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, porém sem ocupações.

Ao relacionar a disponibilidade de leitos nas duas cidades com a quantidade ocupada, a taxa de ocupação é 225%.

Cinco crianças de até nove anos morreram de covid-19 no Acre em nove meses de pandemia.

