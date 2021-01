Tem gente querendo pular do barco do governo visando as eleições de 2022

Fora do Palácio Rio Branco são intensas as conversas entre lideranças partidárias sob duas análises

Medalha de honra

O coronel Ulisses, da Polícia Militar do Acre, foi condecorado ontem (12) com a Medalha Tiradentes (maior honraria da Polícia Militar do Estado do Pará). A honraria foi entregue pelo Comandante Geral da PMPA Cel. PM Dilson Júnior. Ulisses agradeceu aos irmãos de farda da co-irmã PMPA.

Aspas

“Agradeço a instituição PMPA onde me formei e dei início a minha carreira policial militar, e acima de tudo agradeço a Deus por nos proporcionar esse momento tão singelo e tão importante” disse o coronel.

Eficácia

Embora a eficácia da vacina coronavac seja de 50,38%, um pouco acima do mínimo exigido pela Organização

Mundial de Saúde, os especialistas recomendam a vacinação, uma vez que, a redução de mortes e internações para quem se imuniza chega a 100%.

Cameli

O governador Gladson Cameli afirmou não mudar de ideia mesmo após a divulgação da eficácia da vacina. Disse em entrevista, em Brasília, onde cumpre agenda hoje com o ministro da saúde, que vai conversar com a equipe da saúde para tomada de decisões. A princípio, o estado mantém a ideia de adquirir o imunizante.

Enquanto isso…

Dos 40 leitos de UTI destinados à Covid-19 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into), unidade escolhida como referência, 34 estão ocupados. Isso significa que a taxa de ocupação das UTIs na unidade hospitalar subiu para 85%, de acordo com a última atualização feita pelo Governo do Estado na tarde desta terça-feira (12).

Plano lançado

A secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) apresentou na tarde desta terça-feira, 12, através de uma live no canal do Telessaúde no YouTube, o Plano Estadual de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. O estado vai contar com vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan.

Articulações

Fora do Palácio Rio Branco são intensas as conversas entre lideranças partidárias sob duas análises. A primeira, de seguir na base do governador Gladson Cameli e manter estrutura de cargos; a segunda, de romper e formar um bloco visando as eleições de 2022.

Anel Viário

Foi surpresa para muita gente o fato de o DNIT ainda ter que aprovar o Anel Viário que será construído entre as cidades de Epitaciolândia e Brasileia. A obra foi licitada! Ou o governo consegue desburocratizar esses projetos, ou estará sujeito a ver o bonde passar.

Ramais

Há especialistas em licitações que afirmam que nem mesmo os R$ 94 milhões contratados para recuperação de ramais sairá do papel, uma vez que, os preços calculados estão fora da realidade exigida pela Caixa Econômica Federal.

Chapas

Duas chapas estariam fechadas para 2022. O governador Gladson Cameli anunciou sua pré-candidatura à reeleição com Mailza Gomes concorrendo ao Senado. Sérgio Petecão (PSD-AC) bateria chapa com Jéssica Sales (MDB-AC) pré-candidata ao Senado Federal.

Liberdade

Os posicionamentos de Gladson Cameli e do suposto candidato ao governo, senador Sérgio Petecão, são precipitados. O Palácio Rio Branco pensando em uma chapa puro sangue, uma vez que, a escolha do vice será pessoal, da cota do governador; Petecão, fechando com o MDB do Juruá, sem combinar com o deputado federal Flaviano e companhia. Nesse cenário, outros partidos, como DEM, Solidariedade, PDT, que fazem parte da base, estão à vontade, para lançarem pré-candidaturas majoritárias ou até instituir um bloco de respeito no tabuleiro.

Cachimbo da Paz

Como a coluna adiantou, o vice-governador Major Rocha e o governador Gladson Cameli estão prestes a fumar o cachimbo da paz. Vontade expressa revelada por ambos, depende apenas do início do diálogo que deveria ter acontecido na primeira semana do ano.

Gonzaga

O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga, como diz o ditado popular, anda mais que notícia ruim, dos barrancos do rio Juruá a passeios religiosos na Indira, ele vai acumulando experiências e vivências.

Reivindicação

Luiz Gonzaga fez uma denuncia séria na manhã de hoje (13), durante entrevista na Rádio Aldeia FM, do tráfico de drogas e tiroteios em Manoel Urbano, causando pânico na população. A SEJUSP vai enviar o GEFRON para atuar na inteligência e o enfrentamento do crime organizado na região.

