Temendo enchente do Rio Acre, Prefeitura já iniciou construção de 100 abrigos

O coordenador municipal de Defesa Civil de Rio Branco, major Cláudio Falcão, declarou nesta segunda-feira (4), que a prefeitura já começou a preparar abrigos provisórios para receber famílias que possam ser atingidas por uma eventual cheia do Rio Acre.

Falcão explicou ao ContilNet que 100 abrigos estão sendo construídos a princípio e o local vai seguir as recomendações sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19. “Vamos construir respeitando o distanciamento social. Temos espaço para isso”, relatou.

O coordenador ressaltou ainda que o prefeito Tião Bocalom fez um pedido especial, segundo ele, as famílias que forem instaladas no parque, terão que ter um tratamento diferenciado, uma das mudanças será na alimentação, no local será construída uma cozinha industrial. “Vamos retirar as marmitas e fazer a comida no local”, destacou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários