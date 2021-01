Temendo roubo das vacinas contra covid, Gladson pede que MS reforce segurança no AC

Temendo o roubo dos imunizantes adquiridos pelo Estado, o governador Gladson Cameli solicitou ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que reforce a segurança durante o transporte, já que o estado faz parte de fronteira com outros países.

O objetivo de Cameli é evitar que grupos ligados ao narcotráfico roubem os imunizantes.

“Temos uma extensão grande de fronteiras. É necessário ter reforço na segurança da região. Preciso do apoio federal”, declarou ao jornal Estado de S. Paulo.

Em relação a segurança com as mais de 1,2 milhões de doses, compradas com recursos do governo, Gladson ressaltou que já solicitou às forças de segurança do Estado a proteção redobrada no embarque e no armazenamento dos imunizantes. “A vacina é o bem mais precioso no mundo. Ela vale mais que um carro, é vida”, destacou em entrevista à Rádio CBN.

