‘Temos vivenciado um cenário de guerra’, desabafa médica sobre internações por Covid-19 em hospital de Manaus

Na publicação feita pela médica, ela conta que o atual cenário vivido pelo sistema de saúde no estado não se compara com o que foi enfrentado no início da pandemia do novo coronavírus. Como evidência, Menezes relatou que costuma atender pacientes mais jovens.

“Eu trabalho com Covid desde março de 2020 e nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar a situação que estamos vivenciando hoje. O comportamento da Covid-19 tem se apresentado de forma diferente. Tenho recebido muitos pacientes nos meus plantões na casa de 27 e 33 anos com o pulmão comprometido e insuficiência respiratória mesmo que nos primeiros dias de doença e que necessitam de entubação”, disse a médica.

Na linha de frente do combate à Covid-19 no Amazonas, a médica ainda contou que os profissionais de saúde que atuam no estado trabalham com cansaços físicos e mentais, devido o grande fluxo de pacientes que as unidades de saúde recebem todos os dias.