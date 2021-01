UTIs em Cruzeiro do Sul estão em colapso pelo 3º dia e INTO tem lotação de 90%

O colapso das UTIs do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, chega, nesta quarta-feira (20), ao terceiro dia consecutivo. Todas as dez vagas de terapia intensiva para pacientes com Covid-19 na unidade de saúde encontram-se ocupadas.

O hospital recebe doentes não só da segunda maior cidade do estado, mas também dos municípios do entorno, como Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, entre outros.

Quem também está lotado são os leitos obstétricos para pacientes com coronavírus em Rio Branco. Há apenas duas vagas disponíveis, todas cheias.

Também na capital, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), por sua vez, também está próximo de colapsar. A maior unidade de tratamento de contaminados pelo novo coronavírus do estado tem taxa de ocupação de 90% de seus leitos de UTI, com apenas quatro vagos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários