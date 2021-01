Vacina contra covid-19 no AC deve iniciar no próximo dia 15, diz governador

O chefe do Executivo disse que se reuniu com representantes do grupo AstraZêneca pela manhã

O governador Gladson Cameli (sem partido) declarou ao ContilNet nesta sexta-feira (8) que a vacinação contra o a covid-19 deve ser antecipada para dia 15 de janeiro.

O chefe do Executivo disse que se reuniu com representantes do grupo AstraZêneca pela manhã e negociou a aquisição de 500 mil doses do imunizante que combate o Covid-19. “Essas doses vão vacinar cerca de 230 mil pessoas”, garantiu.

As outras 700 mil doses da vacina, serão adquiridas junto ao Instituto Butantan, no caso, a coronavac. “Será para vacinar 350 mil acreanos”, argumentou.

Ambas as vacinas, serão administradas em duas doses, com intervalos de 15 dias. O governo deverá investir R$1,4 milhões na aquisição do imunizante.

