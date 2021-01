Vacina contra covid no AC começa dia 25, diz governo; veja quem será imunizado primeiro

A porta-voz do governo Gladson Cameli, a jornalista Mirla Miranda, divulgou em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (11), o público prioritário para aplicação da vacina da contra a covid-19 no Acre.

Miranda pontuou que de acordo com o governador Gladson Cameli, a vacinação começará a partir do dia 25 de janeiro.

Como divulgado pelo ContilNet na última semana, o governo deverá adquirir 1,2 milhões de doses do imunizante. Sendo que a Coronavac, do Instituto Butantan – Previsão da aquisição de 700.000 doses para vacinar 350.000 com 2 doses cada. Fiocruz – Oxford – Previsão do recebimento de 500.000 doses para vacinar em torno de 230.000 pessoas com 2 doses cada.

Veja a lista do público prioritário:

– TRABALHADORES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

– PESSOAS DE 65 a 80 ANOS OU MAIS

– POPULAÇÃO INDÍGENA EM TERRAS INDÍGENAS DEMARCADAS

– COMORBIDADES

– FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO

– PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS PERMANENTE SEVERA

– POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS RIBEIRINHA

– CAMINHONEIROS

– RODOVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS

– TRABALHADORES DE TRANSPORTE AÉREO

– POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE

– FUNCIONÁRIO DO SISTEMA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

