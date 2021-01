Valdemiro Santiago obriga governo a tomar atitude após vender “cura da covid”

O líder religioso da Igreja Mundial do Poder de Deus apareceu em vídeo, no começo da pandemia, vendendo a “cura da covid”

A Justiça Federal tomou atitude e determinou nesta semana, pela segunda vez, que o governo federal no site do Ministério da Saúde se há ou não eficácia comprovada das sementes de feijão no combate à Covid-19. O uso delas foi defendido por Valdemiro Santiago.

O líder religioso da Igreja Mundial do Poder de Deus apareceu em vídeo, no começo da pandemia, vendendo a “cura da covid”. O Ministério Público Federal, então, investiga indícios de estelionato por parte do pastor.

