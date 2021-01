Vanda Milani debate projetos para Rio Branco com o prefeito Tião Bocalom

Entre as propostas dialogadas com o prefeito e o secretário de planejamento, Arthur Neto, estão construções de creches

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) em visita institucional ao prefeito Tião Bocalom na manhã de hoje (11), em seu gabinete, na Prefeitura Municipal de Rio Branco, além de colocar o seu mandato à disposição dos munícipes da capital, debateu projetos para educação, o esporte e a infraestrutura urbana.

“Estamos alinhando propostas que começamos a conversar em Brasília. Rio Branco é uma cidade que precisar ser olhada com um carinho especial. O Bocalom com a nossa ajuda e o empenho que ele tem em mudar, vai fazer uma capital mais humana e com mais qualidade de vida” disse a deputada.

Entre as propostas dialogadas com o prefeito e o secretário de planejamento, Arthur Neto, estão construções de creches no bairro Taquari, São Francisco e uma quadra de esportes na região da Baixada da Sobral.

Outro projeto debatido na área de infraestrutura urbana diz respeito a revitalização da Avenida Chico Mendes. A deputada se comprometeu em destinar recursos para área de urbanização desde a entrada da cidade, na BR 364 até a ponte Coronel Sebastião Dantas. Um total de 6km de intervenções.

“Essa é uma região que precisa ser modernizada. O projeto visa a retirada do canteiro e da ciclovia central – que registra um nível altíssimo de acidentes – para uma remodelação com novo paisagismo, ciclovia na lateral e mais espaço para o trafego dos veículos. O prefeito e o governo do estado vão trabalhar essa obra em parceria, podem contar com meu apoio” acrescentou a parlamentar.

Para o prefeito Tião Bocalom Vanda Milani é da trincheira de parlamentares que sempre defendeu a mudança de modelo na gestão do estado.

“Em Brasília ela já havia dito que precisávamos fazer um trabalho de mudança nas vias estruturantes do Segundo Distrito e também se colocou à disposição para ajudar com intervenções em toda capital”, disse Bocalom.

Vanda Milani destinou R$ 32,5 milhões para pacote de obras somente em Rio Branco

A deputada federal Vanda Milani apresentou a Tião Bocalom, durante audiência, um pacote de investimentos estimados em R$ 32,5 milhões somente para a capital. Os recursos envolvem construções de quadras com gramado sintético nos bairros XV e Santa Cecília (Esportes), revitalização da praça da Vila Santa Cecília e, ainda, construção de uma academia ao ar livre na mesma região.

Através da SUDAM, a deputada indicou R$ 1 milhão para obras de acessibilidade e mobilidade em Rio Branco. O maior projeto, o da construção da Orla do Bairro XV, já tem R$ 17,7 milhões empenhado.

“Trabalhamos todos os dias junto aos ministérios para liberação dos recursos. Segundo a SEINFRA, a construção da quadra e a academia no bairro Santa Inês estão em fase de licitação. A Orla do XV deve ter o projeto arquitetônico apresentado até o dia 15”, concluiu.

