Variante do coronavírus é encontrada em pessoas no Japão que estiveram no Brasil

O instituto explica que se trata da variante B1.1.248 com 12 mutações na proteína de pico. Ela é semelhante aos vírus encontrados na África do Sul e que geraram preocupação por parte de autoridades de saúde pela alta capacidade de disseminação.

Do ponto de vista clínico, no entanto, não há até o momento indícios de que essas novas variantes causem sintomas mais graves da Covid-19 ou tornem a doença mais letal. Uma variante semelhante a essa causou, em Salvador, um dos poucos casos de reinfecção da Covid-19 no Brasil confirmados até agora.

O Japão decidiu no mês passado proibir a entrada de todos os estrangeiros de 28 de dezembro a 31 de janeiro de 2021, após detectar casos das variantes do coronavírus consideradas mais contagiosas. Cidadãos japoneses e estrangeiros residentes terão permissão para retornar. Na véspera do Natal, o país proibiu a chegada de estrangeiros vindos do Reino Unido.