Vasco perde em casa, volta a ser ameaçado pelo Z-4 e piora situação do Botafogo

Ao que tudo indica, a reação do Vasco no Brasileiro sob o comando de Vanderlei Luxemburgo não será tão tranquila quanto o torcedor já começava a acreditar. Após deixar a zona do rebaixamento e vencer com autoridade o Botafogo, o time voltou a decepcionar neste sábado. E conheceu sua primeira derrota com o treinador no 1 a 0 para o até então lanterna Coritiba em pleno São Januário. Um tropeço para lembrar os cruz-maltinos que não poderão relaxar até o fim do campeonato.

Em 15º com 32 pontos, os vascaínos podem ver os rivais do Z-4 se aproximarem no complemento da rodada. Na quarta, tentarão se recuperar contra o Bragantino, fora. Quem também se prejudicou com este placar foi o Botafogo, que agora é o novo lanterna do Brasileiro.

Não foi a expulsão de Henrique, aos 29 do primeiro tempo por acertar o rosto de Sarrafiore, que fez o Coritiba ir para o intervalo como melhor em campo. Antes mesmo de ficar com um a menos, o Vasco já não estava numa boa noite. Mas o lance piorou a situação dos cruz-maltinos. Em desvantagem numérica, eles se fecharam atrás e deixaram o adversário ter mais o controle da partida.

Mesmo mais compactado, o time de São Januário não evitou que Hugo Moura abrisse o placar, aos 43. O volante não só teve liberdade para arriscar a finalização de fora da área como ainda encontrou um corredor diante de si para onde direcionar seu chute. O lance ainda contou com a falha do goleiro Fernando Miguel, já que a bola era defensável.

Com as entradas de Benitez e, principalmente, de Caio Lopes e de Gabriel Pec, o Vasco foi outro na etapa final. Vanderlei Luxemburgo conseguiu povoar o meio de campo cruz-maltino, e a equipe passou a ter o controle do jogo. Mas não soube transformar este domínio em muitas finalizações perigosas. Na única que teve, já no fim, Wilson fez grande defesa em chute de Cano.

