Veja imagens da mansão de Ana Maria Braga feita de pedra

Para muita gente, janeiro é um mês para aproveitar as férias. Para aqueles, porém, que não estão com os dias livres, é preciso seguir cumprindo os compromissos profissionais.

E assim tem feito Ana Maria Braga, apresentadora do “Mais Você, que surge na telinha todas as manhãs na Globo.

Com uma diferença: neste período, ela tem apresentado a atração de sua mansão em Maresias, no litoral de São Paulo.

Ana Maria deu as boas-vindas aos espectadores em frente à entrada principal da residência.

O imóvel, situado de frente para o mar, possui portas e janelas amplas.

A mansão feita de pedras, aliás, está em um terreno com muitas árvores e verde. A área externa é bastante espaçosa, e conta também com uma piscina.

Na casa da apresentadora, há um portão que dá acesso à praia, além da entrada principal.

No terreno, há também uma espécie de casa na árvore, que funciona com mirante para observar a areia e o mar.

Na última terça-feira, Ana posou no local e postou os registros em sua página no Instagram.

“Essa é a minha casinha na árvore em Maresias – SP. Linda, né?”, escreveu a apresentadora aos fãs.

Do lado de dentro, há fotos da apresentadora em quadros pendurados na espaçosa sala, logo após a porta de entrada da casa.

Assim como mostram imagens feitas no local há alguns anos, para uma matéria exibida no “Mais Você”.

À época, a, então, repórter do programa Rafa Brites conversou com a apresentadora em alguns dos ambientes do terreno e na espaçosa mesa num dos cômodos.

Na última segunda-feira, Ana Maria contou aos espectadores que adquiriu o imóvel há mais de 15 anos:

“Essa casa aqui, se você olhar, é uma casa ultrassimples, feita de pedra. Foi construída quando não tinha nem estrada, então as pedras são aqui da região, e o resto do material vinha de barco”, disse ela.

“Quando eu a adquiri, há mais de 15 anos, o que me encantou nela foi essa simplicidade.”

