Venha ser Uninorte: Curso de Estética e Cosmética

O profissional atua na promoção da autoestima e do empoderamento pessoal

O Curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Uninorte é composto por uma grade de docentes especialistas e com ampla experiência que buscam desde os primeiros períodos proporcionar aos acadêmicos aulas práticas, para que eles desenvolvam suas habilidades profissionais ainda na graduação.

Ademais, a instituição possui uma Matriz Curricular que aborda diversos aspectos da prática que tratam de protocolos inovadores da área. Com o objetivo de proporcionar o crescimento pessoal e profissional dos estudantes, somando no processo de ensino e aprendizagem.

Segundo o provedor de pesquisa de mercado Euromonitor International, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. E também, o segundo país em maiores números de cirurgias plásticas e estéticas. Indicando que o brasileiro se preocupa muito com sua aparência.

O graduado em Estética e Cosmética dispõe de um amplo mercado de trabalho podendo atuar em estética corporal e facial, estética pré e pós-cirúrgica, maquiagem profissional, massagens corporais, podologia, terapia capilar, visagismo, pode ser responsável, por produtos de limpeza de pele, hidratação e depilação, bem como produtos de manipulação e para fins terapêuticos, sendo apenas alguns dos campos de atuação disponíveis para este profissional.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

