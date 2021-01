Vereador preso toma posse por videoconferência em presídio na Paraíba

Nego Chico é suspeito por ajudar um grupo de assaltantes no município de Marizópolis

No sertão da Paraíba , o vereador de Marizópolis , Fábio Júnior Alves de Andrade (PP), tomou posse de seu cargo de vereador nesta sexta-feira (1º). Fábio de Nego Chico, como é conhecido, particiou do ato em uma sala especial montada para receber reuniões por vídeoconferência na Colônia Penal Agrícola de Sousa, onde se encontra preso desde de 18 de dezembro de 2020.

Nego Chico, de 37 anos, foi eleito pelo município com 194 votos e de acordo com o diretor da unidade prisional, Charles Martins, o político acompanhou sua cerimônia de posse em companhia de dois policiais prisionais e de seu advogado. Ele vem cumprindo uma prisão temporária de 30 dias pois é suspeito de um caso de assalto ocorrido em Sousa, localizado também no sertão da Paraíba. Três homens se passaram por policiais e roubaram dinheiro e cheques de um empresário.

Segundo o delegado Martins, o vereador teria auxiliado o grupo na hora da fuga. O advogado do parmalentar nega que exista evidências que comprovem a participação de seus cliente no crime. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), por meio de sua assessoria de comunicação disse que as regras para posse dos canditados é de responsabilidade das câmaras municipais.

