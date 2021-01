Vereador questiona reuniões online: “Pode fazer campanha, mas sessão presencial não?”

Sessões na Câmara de Rio Branco acontecem de forma remota desde 2 de abril do ano passado

O vereador reeleito Emerson Jarude (MDB) criticou o anúncio feito pelo presidente da Câmara de Rio Branco, N. Lima (PP), de que as reuniões no parlamento-mirim permaneceriam online até que a população esteja imunizada contra a Covid-19.

“Pode fazer campanha eleitoral, participar de eventos de inauguração, fazer reuniões na prefeitura… mas sessão presencial não. Qual a lógica disso?”, questionou o parlamentar.

A pergunta foi feita em seu perfil no Facebook. Na postagem, o emedebista afirmou que os servidores públicos do estado e município têm trabalhado normalmente, com exceção dos grupos de risco para o coronavírus.

“Porém, os vereadores de Rio Branco vão completar um ano em sessão online”, lembrou Jarude, que inicia seu segundo mandato no início de fevereiro.

As sessões na Câmara de Rio Branco acontecem de forma remota desde 2 de abril do ano passado, 16 dias depois de confirmados os primeiros casos de Covid-19 na cidade.

No dia 1º de janeiro, os seis vereadores reeleitos, entre eles Jarude, além dos 11 novatos, participaram da cerimônia de posse de forma presencial na sede do parlamento.

O emedebista foi o único adversário do presidente eleito da Casa, N. Lima, em disputa interna ocorrida no dia da posse.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários