Vereadora Michele deve ser a primeira parlamentar do AC a ser vacinada contra covid-19

A vereadora do PDT revelou que não sabe o horário que vai receber a vacina e nem o local

A vereadora Doutora Michelle Melo (PDT) declarou nesta quarta-feira (20), que poderá ser a primeira parlamentar do Acre a receber a vacina contra a covid-19 no Acre.

De acordo com a parlamentar, desde o início da pandemia, ela esteve como médica na linha de frente da pandemia. Com isso, será uma emoção e satisfação muito grande receber a dose do imunizante. “É uma alegria grande, pois desde o início estivemos vendo a angústia e sofrimento das pessoas”, argumentou.

Michele, que foi a vereadora mais votada da capital nas eleições municipais do ano passado, contou que mesmo tendo sido eleita, não irá deixar de atuar como médica do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu). “Vamos atuar nas duas funções”, ressaltou.

