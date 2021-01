Vídeo: Gusttavo Lima e Andressa são flagrados juntos em lancha, em Angra dos Reis

Gusttavo Lima e Andressa são flagrados juntos em lancha, em Angra dos Reis O cantor Gusttavo Lima e a modelo Andressa Suita foram flagrados juntos na lancha do artista em Angra dos Reis (RJ).

Em fotos publicadas por uma fã, os dois aparecem abraçados, fazendo pose com outras pessoas que os encontraram durante o passeio.A Coluna Leo Dias recebeu a informação no sábado de que os dois estavam juntos na cidade. No entanto, segundo a assessoria de imprensa, a informação não procedia. Até agora também não foi confirmado o retorno oficial do casal.

Gusttavo Lima na lancha com Andressa Suita – https://t.co/3q7odH6wqF pic.twitter.com/GsFaEiplPd — LeoDias (@euleodias) January 17, 2021

Este é o primeiro registro dos dois juntos desde que anunciaram o fim do casamento em outubro de 2020.

Gusttavo passou o último sábado (16/1) em Angra dos Reis (RJ) negociando a compra de uma ilha. É isso mesmo. O cantor vai adquirir uma terra em um dos arquipélagos mais nobres do Brasil.

