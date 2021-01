Vídeo: mãe de poeta falecido em novembro é curada da covid-19 e tem alta da UTI

A professora de filosofia Gizelda Silveira, mãe do poeta Victor Silveira, falecido no final de novembro vítima de câncer, está curada da covid-19 e recebeu alta do Pronto-Socorro de Rio Branco na tarde desta quinta-feira (7).

Ela ficou cerca de duas semanas internada em estado de saúde delicado em um leito de UTI da unidade. Amigos e familiares chegaram a fazer campanha de arrecadação financeira para a compra de um medicamento não ofertado pelo governo.

O filho de Gizelda morreu no dia 24 de novembro, aos 21 anos, após luta contra um câncer no osso do braço esquerdo.

Veja o momento em que a professora deixa o PS:

