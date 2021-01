Vídeo: MC Fioti grava clipe de Bum Bum Tam Tam no Instituto Butantan

O cantor gravou nova versão do "hino da vacina" na sede do instituto, que fica em São Paulo

O funkeiro MC Fioti grava, nesta sexta-feira (15/1), uma versão de sua música Bum Bum Tam Tam no corredores do Instituto Butantan, em São Paulo.

Com 1,6 bilhão de visualizações, a música virou uma espécia de “hino da vacina”.

O funkeiro confirmou o projeto em entrevista à BBC News Brasil. “Vamos fazer o novo clipe baseado no contexto original da Bum Bum Tam Tam”, conta o funkeiro. “Na nova versão, o gênio dá três desejos: a gente vai pedir paz e saúde para a população e a cura para o coronavírus”, revela Fioti.

A letra da música, que registrou crescimento exponecial no streaming, foi alterada para falar da vacina.

“A vacina envolvente que mexe com a mente / de quem tá presente. A vacina saliente / vai curar muita vida e salvar muita gente. Vem cá vacina, tam / Vem cá vacina tam tam tam”, diz o trecho.

O cantor, inclusive, dez uma defesa enfática da vacinação.

“Fico muito feliz porque de alguma forma estou podendo ajudar através da música, com alegria, e incentivando as pessoas a tomar a vacina. Tem muita gente aqui no Brasil que fica em cima do muro, que não quer tomar a vacina e tal”, avalia. “Eu vou tomar. Com certeza”, completa.

