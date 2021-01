Vídeo mostra casa noturna lotada e pessoas sem máscaras em Cruzeiro do Sul

Um vídeo que circula nas redes sociais, registra aglomeração de pessoas em uma casa noturna do município de Cruzeiro do Sul. Pelas imagens, é possível verificar que há um grande número de pessoas, sem máscaras, dançando e ingerindo bebida alcoólica.

Em tempo de pandemia, a festa clandestina coloca em risco a vida de milhares de pessoas. No Hospital do Juruá, vinte e três pessoas estão internadas por Covid-19 e outras três encontram-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O município já registrou 73 óbitos por coronavírus.

Cruzeiro do Sul está na faixa amarela da pandemia, o que permite que estabelecimentos comerciais abram, com um público reduzido de pessoas e respeitando as medidas sanitárias e orientações de distanciamento.

Assista:

