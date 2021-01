Vídeo: mulher deixa criança de 3 anos dirigir carro no Entorno do DF

Publicação feita em rede social mostra o menino no colo de uma mulher e ao volante do veículo

Um vídeo publicado em rede social mostra uma criança dirigindo um carro em movimento em em Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal. A publicação foi feita na noite dessa terça-feira (12/1), por volta das 20h. Nela, aparece uma criança de 3 anos no colo de uma mulher e com as mãos ao volante do veículo.

Enquanto a criança segura o volante do carro, a mulher pisa nos pedais, acelerando e passando a marcha do veículo. O vídeo foi publicado com a legenda: “Meu piloto”. Ao fim da filmagem, a criança se vira para os adultos que gravam a cena, tirando os olhos da pista. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê, no artigo 310, detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa, para quem “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada”. A mesma legislação define, no artigo 34, que crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro dos veículos.

