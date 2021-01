Vítima de Covid-19, motorista Maurão, do Botafogo, morre aos 63 anos

Um dos mais botafoguenses dos funcionários do e da torcida do Botafogo morreu nesta quarta-feira, vítima de Covid-19. Trata-se de Mauro Sampaio, popularmente conhecido como Maurão, motorista do Glorioso, ônibus que leva o time profissional aos jogos. Ele deixa a esposa, Sueli, uma filha (Yasmin) e um neto, Pedro Henrique.

Fundador da torcida Raça Alvinegra, Maurão vinha travando longa batalha para conseguir uma cirurgia bariátrica, a fim de minimizar dores nos joelhos por conta do sobrepeso. Recentemente a torcida se mobilizou e fez até vaquinhas virtuais com o objetivo de ajudar a família. Os envolvidos conseguiram arrecadar R$ 31 mil dos R$ 83 mil projetados.

