Whindersson Nunes quebra o dente em treino para enfrentar Popó

Whindersson Nunes compartilhou com os seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, uma selfie em que aparece sorrindo e exibindo um dos dentes da frente quebrado. O acidente ocorreu enquanto treinava boxe para enfrentar o ex-puglista Popó , em um combate exibição. O comediante também é cotado para lutar contra o youtuber americano Logan Paul , que participou do retorno de Mike Tyson aos ringues.

Na legenda, Nunes não perdeu tempo e fez piada com a situação: “Whindersson Nunes perde tudo veja como ele está hoje em dia”, escreveu.

Nos comentários do post, muitas brincadeiras e questionamentos. “Quem fez isso no seu dente foi o Popó?”, perguntou um seguidor.

Após o susto, o humorista foi ao dentista e, por meio de seu stories, atualizou os fãs, com uma foto todo equipado para o procedimento dentário. “Rapaziada, paulada, boxe sem proteção, porque eu vacilei, não botei, tomei um murraço top… estava devendo uma visita para o Dr. também, porque quando você ajeita o dente tem que ir regularmente no dentista, entendeu?”, exclamou no inicio do video.

Em seguida concluiu: “Eu demorei um montão de tempo para vir, fui treinar sem coisa, enfim, irresponsável eu!”.

Em junho do ano passado, Whindersson usou as redes sociais para desafiar Logan Paul. “Queria eu e o Logan Paulo em um ringue por cinco minutos na porrada”, afirmou. Vale lembrar que o comediante brasileiro fez sua primeira luta de boxe amador em setembro de 2019. Ele venceu o adversário por decisão unânime.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários