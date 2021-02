A pedido de Bittar, Cruz Vermelha doará 50 mil kg de donativos a alagados

A Cruz Vermelha informou ao senador Marcio Bittar ((MDB-AC) que doará 50 toneladas de donativos às famílias atingidas pelas enchentes no Acre. Em ofício enviado ao senador nesta segunda-feira (22), o presidente nacional da entidade, Júlio Cals de Alencar, confirmou o envio da ajuda humanitária ao estado.

“Em nome dos acreanos que estão sofrendo com as alagações, fizemos um apelo à Cruz Vermelha, e felizmente fomos atendidos”, comemorou Bittar.

Neste domingo (21), o parlamentar também foi atendido em audiência pelo presidente Jair Bolsonaro, que se comprometeu a vir ao estado na próxima quarta (24), a fim de ver de perto o drama dos desabrigados.

Além dos donativos, a Cruz vermelha colocou à disposição do estado a sua Equipe de Resposta Nacional.

“Preocupado com esta situação, aproveito o ensejo para colocar a Cruz Vermelha Brasileira à disposição doando aproximadamente 50 toneladas de donativos e colocando a nossa Equipe de Resposta Nacional para apoio, a fins de amenizar o sofrimento humano, através da ajuda humanitária”, diz o texto.

Leia íntegra:

Excelentíssimo Senhor Senador,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, reporto-me à declarada situação de emergência no âmbito da saúde pública no estado do Acre, em decorrência das fortes chuva. Na última terça-feira (16), o governador do estado decretou situação de emergência devido à cheia dos rios e também pelo surto de dengue, crise migratória na fronteira do Acre com o Peru e a falta de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 necessidade de conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Hoje, com mais de 130 mil pessoas atingidas pelas enchentes dos rios, o Acre enfrenta um momento de crise e calamidade pública com várias cidades alagadas.

Ao longo dos últimos meses, o Brasil vem sofrendo com a propagação da COVID-19 entre a população e com uma severa crise economia e social. E o Acre encontra-se em uma situação intimamente crítica, por conta de arboviroses, somados às fortes chuvas.

Recebemos ofícios por parte da Defesa Civil dos municípios de Cruzeiro do Sul, Sena de Madureira e Tarauacá solicitando apoio ao Presidente Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, senhor Júlio Cals para intervenção através da ajuda humanitária.

Preocupado com esta situação, aproveito o ensejo para colocar a Cruz Vermelha Brasileira à disposição doando aproximadamente 50 toneladas de donativos e colocando a nossa Equipe de Resposta Nacional para apoio, a fins de amenizar o sofrimento humano, através da ajuda humanitária.

Agradeço antecipadamente sua atenção, permaneço ao dispor para prestar quaisquer esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar votos de estima e consideração.

