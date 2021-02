AC em risco de isolamento, crise imigratória, alagação no Estado e outras; veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com a nossa retrospectiva semanal.

SEGUNDA-FEIRA

10 mortes por coronavírus em 24 horas no AC e criança haitiana dá a mão para policiais e vídeo emociona internautas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 428 casos de infecção por coronavírus nesta segunda-feira, 15, sendo 168 confirmados por exames de RT-PCR e 260 por testes rápidos. O número de infectados saltou de 53.027 para 53.455 nas últimas 24 horas.

Em meio a todo confronto entre haitianos que estão na fronteira do Acre com o Peru e policiais peruanos que impedem a passagem dos imigrantes que tentam retornar ao país de origem, um momento emocionante gravado e divulgado na internet chamou atenção.

TERÇA-FEIRA

Situação de emergência no AC e jovem se emocionar ao contar experiência de pegar covid por duas vezes

Enfrentando um ano completamente atípico e marcado por grandes desafios na gestão pública, o governo do Acre decreta situação de emergência a partir desta quarta-feira, 17. O crescente aumento no número de casos de Covid-19, surto de dengue, crise migratória na fronteira Brasil-Peru e a cheia dos principais rios acreanos motivaram a medida, que possibilitará mais rapidez ao Estado na tomada de decisões, aquisição de equipamentos e insumos, contratação de pessoal, entre outras importantes ações.

Acreano de Cruzeiro do Sul, o jovem Ruslan Sena, de 31 anos, contraiu covid-19 duas vezes em um curto período de tempo. Em um vídeo produzido pela prefeitura, ele conta, emocionado a batalha que enfrentou quando contraiu o vírus pela segunda vez.

QUARTA-FEIRA

Piscicultor chora ao ver águas do Iaco levando criação de peixe e águas invadem principal avenida de Sena

O piscicultor senamadureirense Wanderley Campos, de 54 anos, também foi afetado drasticamente pela cheia expressiva do Rio Iaco. Os seus mais de 3 hectares de reservatório foram tomados pelas águas do afluente, que em poucos horas já levaram pelo menos 12 toneladas de peixes das 20 compradas por ele.

O Rio Iaco amanheceu medindo 17, 10 metros nesta quarta-feira (17). O manancial vem enchendo velozmente e as as águas já chegam à Avenida Avelino Chaves, uma das principais da cidade onde está localizada a sede da prefeitura, Câmara Municipal e um importante centro comercial.

QUINTA-FEIRA

Acre pode ficar isolado por cheia do Rio Madeira e IBGE lança edital com vagas de emprego

O governador Gladson Cameli esteve reunido com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e com o secretário nacional da Defesa Civil, Alexandre Lucas, nesta quinta-feira (18), e na ocasião, ao citar a situação de calamidade pública em decorrência da Covid-19, surto de dengue e enchentes, disse que o Acre ainda poderá conviver com um possível isolamento via terrestre.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quinta-feira (18) os editais dos concursos de vagas para a realização do Censo Demográfico 2021 , com salários de até R$ 2.100 . Oportunidades são temporárias e abem por todo o país. Veja a distribuição.

SEXTA-FEIRA

Venezuelano sobe em torre de energia e 50 pacientes no INTO precisam de ventilação e previsão de transbordamento dos igarapés

Os riobranquenses acordaram sem energia elétrica na Capital na manhã desta sexta-feira (19). O motivo foi que o Venezuelano Eduardo Rafael Rodrigues Farias, de 32 anos, subiu em uma das torre do linhão de energia elétrica da Estação Taquari, que fica localizado na Via Verde, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, de Rio Branco.

O pesquisador Davi Friale publicou em seu site 'O Tempo Aqui' que o final de semana será de muita chuva no Acre. Segundo ele, serão chuvas muito intensas, especialmente no domingo (21), "devido à aproximação de uma fraca frente fria e à elevada umidade do ar que está sobre a região", explica Friale afirmando que a temperatura ficará amena, estando abaixo de de 25ºC em Rio Branco.

