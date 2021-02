AC recebe mais 6.400 doses de Coronavac e total de vacinas ultrapassa 57 mil

O 4° lote recebido no estado é destinado aos trabalhadores da Saúde e idosos acima de 90 anos

Desembarcou na tarde desta segunda-feira (8), mais 6.400 doses da vacina Coronavac à capital acreana, sob forte esquema de segurança

O governador Gladson Cameli recepcionou os imunizantes que foram levados até o Programa Nacional de Imunização (PIN). De lá, será distribuído aos demais municípios.

Segundo informações do governo do Acre, o 4° lote é destinado aos trabalhadores da Saúde e idosos acima de 90 anos. Com essa remessa, o Acre já recebeu mais de 57 mil doses.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários