Acre registra mais de 1.600 casos de dengue nos primeiros 54 dias de 2021

Apenas nos primeiros 54 dias de 2021 o Acre registrou 1.683 casos de dengue, segundo o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Outros 7.514 notificações suspeitas estão em análise. Esse número é quase 190% maior que o mesmo período do ano passado.

Rio Branco lidera o ranque de casos suspeitos, com 43,6% do total. Tarauacá aparece em seguida, com 1.986 notificações em análise.

Uma morte pode ter ocorrido pela doença este ano. O caso está em análise. Em 2020, foram registrados três óbitos.

A capital está em situação de emergência por conta do surto de dengue, que acontece em meio ao agravamento da pandemia de Covid-19 e das enchentes dos principais rios que banham as cidades acreanas.

