Acre registrou quase 2 mil casos de coronavírus na primeira semana de fevereiro

Somente nos primeiros sete dias de fevereiro, o Acre contabilizou 1.993 casos de coronavírus. O alto número de novos casos preocupa as autoridades sanitárias.

Mesmo com o decreto que endureceu as regras afim de evitar um colapso no sistema de saúde do Acre, o número de novos infectados não para de subir. A cada boletim, centenas são contabilizados.

Até o último boletim divulgado pela Sesacre, no sábado (6), haviam 50.454 casos confirmados e 886 mortes haviam sido contabilizadas. 235 pessoas estão internadas e a taxa de ocupação nos leitos de UTI na Capital era de 81,7%.

