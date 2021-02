Acre tem mais de 10 mil pessoas com o coronavírus ativo no organismo

No Acre, o número de pessoas com o coronavírus ativo no organismo chegou, nesta sexta-feira (26), a 10.291. O número representa 18,1% do total de infectados registrado desde o início da pandemia, que é de 56.731.

No dia 1º de fevereiro, o quantitativo era de 4.988 pacientes, menos da metade do atual, o que ilustra o agravamento da pandemia no estado. Quase mil morreram de Covid-19 em 11 meses.

Com exceção das internadas, essas pessoas podem passar o vírus adiante se não adotarem as medidas de distanciamento social necessárias para conter a transmissão.

O número é apenas de casos ativos oficiais e não leva em conta os infectados que não fizeram o teste por estarem assintomáticos ou terem apenas sintomas leves, mas que contaminam da mesma forma.

