Acreano que pegou dengue e covid ao mesmo tempo precisa de doação de sangue

O cruzeirense Elcimar Pereira de Almeida, de 41 anos, está internado com coronavírus no Hospital do Juruá e precisando de doação de sangue de pessoas já infectadas e que se recuperaram da doença.

O plasma convalescente pode ser de qualquer tipo sanguíneo.

Mesmo Elcimar estando em Cruzeiro do Sul, moradores de Rio Branco podem ir ao Hemoacre e fazer a doação em seu nome.

Pereira está internado desde a quarta-feira passada, quando também foi diagnosticado com dengue. Ele está com 70% dos pulmões comprometidos.

