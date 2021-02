Adolescente de 14 anos desaparece no Rio Acre enquanto nadava na Cidade Nova

O Corpo de Bombeiros Militar do 2° Batalhão foi acionado na tarde desta quarta-feira (17) para resgatar um adolescente de 14 anos que teria se afogado no Rio Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da testemunha, o adolescente é morador do bairro Cidade Nova e estava nadando no leito do rio quando desapareceu. Segundo os mergulhadores que atenderam a ocorrência, o local onde ele afundou é muito fundo, tendo 18 metros de profundidade.

O tenente Josadac, comandante do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros, orienta que os pais redobrem a atenção com seus filhos nesse período de cheia, para evitar afogamentos no rio.

“Durante as buscas não foi possível localizar o corpo do adolescente. As buscas continuarão durante esta quinta-feira (18), se for necessário”, disse o comandante.

