Aeronáutica abre inscrições para 223 vagas; confira as oportunidades

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2022 (IE/EA EAGS 2022). São 223 vagas destinadas a cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, que devem ter completado e ensino médio e ter entre 18 e 24 anos até 31 de dezembro deste ano.

Há vagas para as seguintes especialidades: Mecânico de Aeronaves, Material Bélico, Guarda e Segurança e Equipamento de Voo e Controle de Tráfego Aéreo.

As provas escritas serão no dia 30 de maio. Os aprovados em todas as etapas deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) , em Guaratinguetá (SP), no dia 16 de janeiro de 2022, para a concentração final.

Os alunos que tiverem o aproveitamento estipulado no curso serão promovidos à graduação de terceiro-sargento. Com isso, serão distribuídos e classificados em uma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica (Comaer) , localizadas em todo o território nacional. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 17 de março, no site da Aeronáutica . O valor da taxa de inscrição é de R$ 60.

