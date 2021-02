Agora na Band, Fórmula 1 vai descobrir sua real dimensão no Brasil

A Fórmula 1 não faz mais parte da programação da Globo. A Liberty Media, em movimentação surpreendente, preteriu Disney e SBT para assinar contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Na TV aberta, aos domingos, o público acompanhará as 23 corridas da temporada 2021 e o calendário completo do ano seguinte. Na TV paga, os treinos classificatórios e as provas das Fórmulas 2 e 3. Prato cheio para quem é fã do esporte. Fã de verdade.

A Liberty Media, dona da Fórmula 1, sabe – deve saber – que os 8,9 pontos de audiência obtidos pelo campeonato mundial de 2020 estão muito distantes da realidade da Band. Esse índice, robusto e restrito ao mercado paulista, costumeiramente mais simpático ao automobilismo, reflete muito mais o poderio da Globo, que desde a eclosão da pandemia sofreu pouquíssimas vezes nas mãos das rivais, do que o fascínio do telespectador por Lewis Hamilton e Max Verstappen.

