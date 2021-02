Além do ânus, Anitta revela que também tatuou a vagina

Em uma conversa com a presença de Mauro Machado, o Painitto, ela contou que as duas tatuagens foram decididas ao mesmo tempo

No último final de semana, a cantora Anitta quebrou a web ao aparecer fazendo uma tatuagem íntima em seu ânus, em vídeo divulgado na plataforma erótica OnlyFans. Contudo, o que muitos não sabiam, era que a intérprete de ‘Loco’ não fez uma, mas duas tatuagens íntimas.

Em uma conversa com a presença de Mauro Machado, o Painitto, ela contou que as duas tatuagens foram decididas ao mesmo tempo. “Decidimos fazer uma tatuagem na pepeca. Aí, de repente, eu pensei: e se isso que eu fiz aqui, eu tenho atrás? Ia ser curioso. Aí eu falei: ‘pai, se eu fizer uma tatuagem no meu c*?’. E ele falou: se você aguentar uma tatuagem no &*… E eu decidi tatuar o c*“, contou ela.

Anitta falou sobre os detalhes de sua nova tatuagem, durante o episódio do programa lhados com Beats, reality show comandado por ela para uma marca de bebidas. De acordo com informações do site Metrópoles, a cantora teria escrito “I luv u“, traduzido para “eu amo você“, em português. Já na vagina, a tatuagem seria uma flor.

Em tempo, o ex-participante de A Fazenda 12, Lipe Ribeiro, que está vivendo um affair com a poderosa de Honório Gurgel, revelou que a tatuagem no ânus da cantora ‘Ficou ótima’.

